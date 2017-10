Kledingbank Nieuwleusen blijft 2 jaar in huidige pand

Broere werkt nu aan grotere PvdA-fractie in Dalfsen

12 oktober Leander Broere (36) uit Nieuwleusen is lijsttrekker voor de PvdA voor de gemeenteraadsverkiezingen in Dalfsen. De leden van de PvdA-afdeling hebben woensdagavond de kandidatenlijst vastgesteld. Broere is sinds 2014 commissielid voor de PvdA en maakte de afgelopen maanden deel uit van het team dat Nelleke Vedelaar steunde bij haar geslaagde campagne om voorzitter te worden van de landelijke partij.