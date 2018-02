Kledingbank Nieuwleusen: Nog even voor een euro wintergoed scoren

De Kledingbank Nieuwleusen hield zaterdag uitverkoop. Omdat de wintercollectie het veld moet ruimen voor de voorjaarscollectie, ging alle kleding voor een euro per stuk de deur uit. Mede dankzij een goede zichtlocatie krijgt de kledingbank een steeds bredere maatschappelijke betekenis in het dorp.

Het lijkt wat tegenstrijdig: terwijl de koudste dagen sinds jaren zich aandienen, doet de Kledingbank alle winterkleding weg. ,,Ja, er is al vraag naar voorjaarskleding", zegt Femmy Stolte, bestuurslid van de zelfstandige stichting die de Kledingbank runt. ,,En aanbod ook", vervolgt ze, wijzend op de bananendozen met tweedehands kleding die hoog achter de toonbank staan opgestapeld. ,,Bovendien duurt het een paar weken voordat we alle kleding hebben gesorteerd en uitgestald."

Zichtbaarder

Zowel vraag als aanbod stijgen nog steeds, zeker sinds de Kledingbank sinds maart vorig jaar industrieterrein De Grift verruilde voor de Grote Markt, in het winkelcentrum van Nieuwleusen-zuid. ,,Daardoor zijn we zichtbaarder geworden voor de bevolking", zegt Stolte. ,,Met als gevolg dat we steeds bekende worden en er dus ook veel meer kleding gebracht wordt. Ook het aantal vrijwilligers is toegenomen tot zo'n veertig mensen."

De nu vijf jaar bestaande kledingbank geeft op gereguleerde tijden kleding uit aan minima en mensen in de schuldhulpverlening. Anoniem en onzichtbaar, want ze komen achterom de winkel in. Maar zaterdag kon iedereen door de voordeur naar binnen. ,,Ik heb niet zo heel veel te besteden", zegt Landa Mager uit Dalfsen terwijl ze een warme winterjas over de toonbank schuift. ,,Dus dit komt dan goed uit."

Een andere vrouw, die liever naamloos blijft, vertelt: ,,Mijn moeder woont hier om de hoek en ik mag graag snuffelen in kringloopwinkels en dergelijke. Dus dat was een goede aanleiding om hier even binnen te stappen. En het is voor een goed doel, dat is ook mooi. Al draag ik deze aankoop maar één keer, dan nog is het de moeite waard."

Symbolisch bedrag

De uitverkoop tegen een 'symbolisch bedrag' levert de Kledingbank nog altijd meer op dan wanneer de kleding moet worden 'doorgedraaid'. ,,Dan krijg je de kiloprijs, rond de twee kwartjes", weet Stolte. ,,Dus dit werkt dan beter. Van de opbrengst betalen we de pandhuur en de onkosten, in combinatie met een subsidie van de gemeente."

Zij signaleert dat inmiddels ook enkele statushouders als vrijwilliger meedraaien, terwijl scholieren er soms hun maatschappelijke stage doorbrengen. ,,Zo krijgen we een steeds bredere functie in het dorp. Daarnaast blijft dit gewoon nodig, want het aantal mensen dat ervoor in aanmerking komt, stijgt nog steeds. We hopen onszelf ooit eens overbodig te maken, maar daar ziet het nog niet naar uit."