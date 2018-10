'Koebadfranky' uit Dalfsen laat koeien weer lopen door warm bad

'Het is niet zo dat ik dit uitgevonden heb hoor'', begint Frank Timmerman. ,,Ik heb het gewoon opnieuw in de markt gezet.'' Koeien die niet meer kunnen staan, wat meestal komt door melkziekte na een kalving, zijn gebaat bij een koebad. ,,Melkziekte ontstaat door een tekort aan calcium in het bloed, dat gebeurt vlak voor of na het afkalven'', legt de ondernemer uit. ,,Daar worden ze slap van. Door de koe in een bad te doen kunnen ze weer staan en eten, elke koe moet eten in bad. Na zes uur mogen ze er weer uit, vaak kunnen ze dan weer lopen.'' Volgens Timmerman is het zeker geen uitzondering als dit gebeurt. ,,Vrijwel elke veehouder krijgt hier wel een of twee keer per jaar mee te maken.''