Konijnen omgekomen bij schuurbrand in Lemelerveld, kippen tijdig gered uit vuurzee

HOFtheater in Raalte houdt benefiet­voor­stel­ling voor slachtof­fers van aardbeving in Syrië en Turkije

Het HOFtheater in Raalte staat op zondag 19 maart in teken van de aardbeving in Syrië en Turkije. Daar vindt dan een benefietvoorstelling plaats voor slachtoffers van de ramp.