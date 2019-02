Koninklijke onderscheiding voor bloemenverzorger kerk Lemelerveld

Anki (61) uit Dalfsen schrijft boek over vluchtelin­gen: Het zijn overwin­nings­ver­ha­len, geen ellende

6 februari Even een blokje om terwijl je elke minuut angstig over je schouder kijkt. Bang om verkracht te worden. Bang dat je laatste uur is geslagen. Voor vrouwen uit oorlogsgebieden is dit dagelijkse kost. Ook al wonen ze nu in Nederland, het trauma blijft. Anki Dunnewind-Hengelaar (61) heeft haar eerste boek geschreven: On bereikbaar. Want de positie van vrouwelijke vluchtelingen is kwetsbaar, ze blijven vaak onzichtbaar. En daar wil de schrijfster uit Dalfsen verandering in brengen. Maar verwacht geen kommer en kwel: ,,Het zijn overwinningsverhalen.’’