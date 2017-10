Kookgekke moeder en dochter onthullen lang bewaarde keukengeheimen

Al op jonge leeftijd werd Arlette, die nu in Zwolle woont, aangestoken met het kookvirus van haar moeder. Samen zitten moeder en dochter aan de keukentafel van het ouderlijk huis in Dalfsen. ,,Aan dit aanrecht zijn alle gerechten uit het kookboek gemaakt”, zegt Sientje. Voor haar op tafel ligt een kloek boekwerk met teksten, illustraties en fotos. Tijdens het bladeren stopt ze even bij de oer-Hollandse gerechten. Haar eigen hoofdstuk. Wijzend naar een ouderwets recept voor dikke melk zegt ze: ,,Heerlijk met een beetje suiker en kaneel.”

Quote Door mijn kinderen ben ik ook rijst en pasta gaan maken. Vroeger maakte ik vooral aardappels met groente. Sientje Swartjes

Gezellligheid

De moeder van twee dochters heeft altijd al plezier gehad in koken. Volgens haar zit er veel ‘gezelligheid’ in het maken van eten. Arlette ging al vroeg zelf aan de gang met potten en pannen. Moeder Sientje kan zich herinneren dat het soms een echte strijd was wie er eten mocht maken. ,,Diegene die het als eerste riep, mocht ’s avonds koken. Dat was de afspraak.”

De fijnproevers hebben veel van elkaar geleerd. Sientje: ,,Door mijn kinderen ben ik ook rijst en pasta gaan maken. Vroeger maakte ik vooral aardappels met groente.”

Kookwedstrijden

De enthousiaste koks hebben een paar keer samen aan kookwedstrijden meegedaan. ,,Arlette is eens kampioen snertkoken geweest”, zegt Sientje trots. ,,En dat terwijl ze daarvoor nog nooit erwtensoep had gekookt.” Arlette lachend: ,,Dat laatste had je er niet bij moeten zeggen.” Sientje: ,,Ze ging van de rookworstjes balletjes maken. Dat was een goed idee.”

De twee hadden als wens samen een kookboek te schrijven. ,,Ik zag mezelf al lekker in de tuin zitten en tikken. Een heel romantisch idee. Maar daar kwam veel meer bij kijken”, zegt Arlette. De Zwolse deed nog veel meer kook-ervaring op in de keukens van sterrenkoks als Jonnie Boer van de Librije in Zwolle, Martin Kruithof van De Lindenhof in Giethoorn en Hans van Wolde van Beluga in Maastricht. Ze won de tv-kookwedstrijden Topkok 2006 en Herrie aan de Horizon van Herman den Blijker.

Crowdfunding

Met een crowdfundingsactie waar zo’n tienduizend euro mee is ingezameld, hebben Sientje en Arlette hun project kunnen financieren. Het boek is samengesteld met hulp van illustrator Jehudi van Dijk, fotograaf Albert Bartelds, vormgeefster Jeanine Bartelds en anderen.

In het boek delen moeder en dochter elk hun kennis en tips over koken. ,,Eigenlijk geven we met ons boek de lezers een kijkje in onze keuken”, stelt Arlette. Ze gebruiken veel recepten uit de streek.

,,Het is een echt familieboek.”, constateert Sientje. ,,Koken zit in onze genen. We houden er allemaal van.” Zo vertelt haar broer Frans Lenferink in het boek wat over wijnen en deelt haar andere dochter Geraldine een aantal recepten.

Niet moeilijk

Volgens Sientje zijn de gerechten niet moeilijk. Het staat dichtbij de ‘normale mensen’, niet per se voor professionele koks ,,De meeste kookboeken zijn van echte koks. In ons boek staan basisgerechten die net even wat anders zijn.”

Arlette is enthousiast over haar zogenaamde ‘fluwelen paprika-maïssoep’. De naam is de danken aan de ‘fluweelachtige textuur’. Door de soep door een fijne zeef te filteren krijgt het volgens Arlette de gewenste structuur. Veel recepten komen in het boek in twee varianten voor. De klassieke bereiding van Sientje en de eigentijdse bereiding van Arlette. ,,Mijn moeder laat bijvoorbeeld zien hoe ze normale mayonaise maakt en ik laat zien hoe je eiwit mayonaise maakt. Op de gerechten een aparte variant maken, kan een echte uitdaging zijn. Maar wel precies wat ik leuk vind.”

De Keukengeheimen van Sientje & Arlette van uitgeverij WBooks is voor 19,95 euro te koop in de boekhandel.

Volledig scherm Sientje en Arlette in de keuken in het ouderlijk huis, waar het allemaal begon. © Frank Uijlenbroek

Recept Fluwelen paprika-maïssoep

Volledig scherm Fluwelen Biologische Paprika-Maissoep van Arlette uit het boek De keukengeheimen van Sientje en Arlette © Albert Bartelds

Ingrediënten: 2 grote rode paprika’s in blokjes, 2 el olie, 2 tenen knoflook in plakjes, 2 gesnipperd sjalotten, 1 glas witte wijn, 1 liter water, 300 gram maïs, 1 rode peper, 1 groentebouillonblokje, 250 milliliter slagroom, 2 el basilicum in reepjes, peper & zout.