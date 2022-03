Kopzorgen bij bioboeren door dreigend voertekort: brengt oorlog in Oekraïne ons biologisch paasei in gevaar?

Inwoners kunnen zich op informatie­avond in Raalte laten bijpraten over nieuwe kruisingen N35

In het gemeentehuis in Raalte is woensdag 30 maart een inloopbijeenkomst over de werkzaamheden aan de N35 tussen Wijthmen en Raalte. Belangstellenden kunnen zich laten bijpraten over de plannen rond twee nieuwe kruispunten.

18 maart