Korfbal of karate? Dalfsenaren kunnen het nu gratis uitproberen via Sports4You

'Fon­tein-soap' Dalfsen gaat verder na snijwond in hak van kind

24 juli Wéér is het mis met de fontein in het Waterfront in Dalfsen. Een paar weken nadat de geplaagde waterspeelplaats na een complete renovatie weer in gebruik is genomen, laat de gemeente er een omheining omheen plaatsen.