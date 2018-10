Krijgt penaltysoap in Dalfsen een juridisch staartje?

Barones Von Martels op Hessum overleden

24 oktober Elisabeth Isabella Willemina Maria Ghislaine von Martels - baronesse Van Hövell tot Westerflier is zaterdag op 95-jarige leeftijd in haar vertrouwde omgeving op Huize De Roekamp overleden. Het huis maakte voorheen deel uit van Landgoed Hessum, in het bezit van de adellijke familie Von Martels.