Kruistocht voor jeugd door Nieuwleusen

Michael de Vries bemant contactpunt drugs Dalfsen

16 maart Jongerenwerker Michael de Vries van SAAM Welzijn bemenst het nieuwe contactpunt drugs van Dalfsen. Dit contactpunt is er gekomen omdat bleek dat er behoefte is bij inwoners van Dalfsen om op een laagdrempelige manier informatie en vragen over drugs of drugsgebruik te kunnen stellen.