Kulturhus De Spil in Nieuwleusen breidt Midzomer Festival uit met extra dag

‘Het platteland’ praat in de Trefkoele+ in Dalfsen over de toekomst

De Trefkoele+ in Dalfsen is zaterdag 14 mei het decor van het PlattelandsParlement. De dag is bedoeld voor iedereen die zich inzet voor de leefbaarheid op het platteland en staat in het teken van ‘ontmoeting, inspiratie en gesprek over de kracht van het platteland’.

13 mei