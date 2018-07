Kulturhus De Spil Nieuwleusen klaar voor gebruik

Video“Als ik hier loop dan voel ik de inspiratie, de warmte. Het is een erg huiselijk, transparant gebouw. Echt een pand dat uitnodigt tot ontmoeting.” Manager Stefan Keijzer (33) steekt zijn enthousiasme over het nieuwe Kulturhus De Spil in Nieuwleusen niet onder stoelen of banken. Gisteren werd het officieel opgeleverd door de bouwers. Vandaag al begint het ‘inhuizen’ en brengen verhuizers de eerste spullen van de toekomstige gebruikers.

Een echte mijlpaal noemde wethouder Ruud van Leeuwen het gereedkomen van het gebouw. In amper tien maanden werd het uit de grond gestampt. “We realiseren ons dat we mensen mogelijk over de kop hebben gejaagd”, zei Van Leeuwen bij de officiële sleuteloverdracht, “maar we wilden dit koste wat het kost snel voor elkaar krijgen.”

Verbindende schakel

De Spil staat precies in het midden van het uitgestrekte Nieuwleusen en moet letterlijk en figuurlijk de verbindende schakel worden voor de inwoners. Daarin ziet Keijzer dan ook zijn belangrijkste taak. “Mijn opdracht is de verbinding te zoeken met omliggende partijen”, legt Keijzer uit. “Op vier gebieden willen we meerwaarde brengen: welzijn, sport, onderwijs en kunst en cultuur. Op het gebied van kunst bijvoorbeeld is hier nog weinig te doen. Wij gaan onder meer vier keer per jaar een grote expositie organiseren. Max Timmerman, een lokale kunstenaar, hebben we bereid gevonden dit op te pakken. In september is de eerste expositie al, met werk van 20 kunstenaars uit Nieuwleusen.”

Volledig scherm Wethouder Ruud van Leeuwen (rechts) krijgt symbolisch de sleutels overhandigd. © Lenneke Lingmont

Agenda

Uiteindelijk moet er elke week wel iets te doen zijn in het Kulturhus. “Dat gaat lukken, want voor de helft vult de agenda zichzelf, doordat het gebouw door heel veel partijen wordt gebruikt, zoals het Agnietencollege, de bibliotheek, Saam Welzijn, de Speelgoedbank, muziekschool en gemeente. Ik denk dat het organisch groeit. Veel gaat vanzelf en de rest gaan we ontwikkelen.”

Duurzaam

Meer dan 20 procent van het werk aan het gebouw is gedaan door een reeks lokale bedrijven. Gemeentelijk projectleider Piet la Roi is er trots op dat het een duurzaam gebouw is geworden. “We hebben zelfs de oude kozijnen van het vroegere Rabobankgebouw, dat in dit gebouw is geïntegreerd, hergebruikt”, zegt hij. De Spil is niet aangesloten op het gasnet – behalve het scheikundelokaal dan. En het dak ligt vol met zonnepanelen.

Open dag