Kunst Om Dalfsen zet aan tot actie

Het weer is wisselvalliger dan in voorgaande jaren, en dus waren er meer overdekte activiteiten. Maar met 45 kunstpunten bood de jaarlijkse manifestatie Kunst Om Dalfsen weer genoeg inspiratie, zowel voor dagjesmensen als voor kijkers die zelf kunstzinnige aspiraties koesteren. Ook vandaag is er nog van alles te doen.

Kunstenaar Pieter Zandvliet wijst naar plekken op een doek waar fragmenten van een gebouw doorheen schemeren. ,,Hier zie je nog delen van de oorspronkelijke afbeelding waar ik overheen gewerkt heb”, zegt hij. Zijn toeschouwers beamen het. ,,Er valt heel veel te zien. Als je goed kijkt, ontdek je steeds nieuwe dingen”, zegt Elise Thüsh.

Lokale kunstenaars

Het is een van de leuke extra’s van Kunst Om Dalfsen, het kunst- en cultuurevenement dat dit weekend voor de veertiende keer plaatsvindt in de verschillende kernen van Dalfsen. Lokale kunstenaars zijn aan het werk en geven tips over materiaalgebruik, of ze vertellen over hun eigen creaties. Nieuwleusenaar Zandvliet toont naast veel kleinere afbeeldingen vier forse schilderijen in de Grote Kerk van Dalfsen. Een eeuwenoude locatie die contrasteert met zijn pop-art-achtige kunst. ,,Maar ik vind dat juist wel mooi”, zegt hij. ,,Ik kwam hier enkele jaren geleden voor het eerst toen een van mijn werken werd geveild voor de restauratie van het orgel. Het is een mooie plek om te exposeren. Door de rust die er heerst, zijn bezoekers opvallend geïnteresseerd.”

Overdekte locaties

Thüsh en haar eveneens Dalfser vriendin Lien Hultink grijpen het jaarlijkse weekend al jaren aan om lokale cultuur op te snuiven. ,,In voorgaande jaren was het prachtig weer, maar nu wat minder. We hebben een route uitgestippeld langs overdekte locaties als de voormalige synagoge en de Westermolen”, zegt Hultink. ,,Het is inspirerend om te zien wat anderen maken.”

Aanstekelijk

En soms werkt dat aanstekelijk, merkt Eliane van Dalen van Bij-Buuf. In haar creatieve werkplaats in Nieuwleusen worden allerlei workshops gegeven. Zo kunnen cursisten in één dag een tuinbeeld maken. Tijdens Kunst Om Dalfsen overigens niet, want dan staat ‘Buuf’ in het teken van creatieve ideeën die mensen kunnen aansporen tot het volgen van een cursus of workshop. ,,Ik doe voor het eerst mee, maar ik denk dat er zeker bezoekers zijn die terug gaan komen.”

‘Iedereen kan wat’