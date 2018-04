Kunst onder de bomen in bos van landgoed Rechteren

Een bos is veel meer dan een wandelroute van A naar B. Je moet alleen goed leren kijken en kunst is het middel om dat betere zicht te kunnen krijgen. ,,Ik haal altijd mijn inspiratie uit de natuur” legt Elisa van den Berg, beeldend kunstenares en docent, uit. De Zuidwoldigse is een van de deelnemers aan de expositie ‘Kunst onder de bomen' die vanaf 22 april te zien zal zijn in het Willibrordusbos achter kaasboerderij de Heileuver in Dalmsholte. In samenwerking met landgoed Rechteren zijn daar straks zes weken lang (tot 4 juni) installaties van diverse kunstenaars te zien. Het is de derde keer dat ‘Kunst onder de bomen’ zoals het heet ‘een interactie aangaat met de natuur’. De vorige editie, twee jaar geleden, trok zo’n 1500 geïnteresseerden.