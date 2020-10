Kunstgraswissel in Dalfsen, Nieuwleusen en Lemelerveld wordt een miljoenentransfer

Waarom een NK met honderden dansers in Dalfsen wél mag doorgaan

1 oktober Ondanks extra maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zullen er dit weekend honderden mensen samenkomen in ontmoetingscentrum Trefkoele+ in Dalfsen. Want het Nederlands kampioenschap dansen kan doorgaan, is de conclusie van de dansbond, gemeente , veiligheidsregio én de multifunctionele accommodatie. Hoe zit dat?