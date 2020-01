Landgoedbeheerders in Dalfsen willen geen recreatiehuisje van Landschap Overijssel

Beheerders van de eeuwenoude landgoederen Den Berg en Den Aalshorst bij Dalfsen zijn woest over een plan van Landschap Overijssel om een zogenoemd Off the Grid-huisje aan de Oude Vechtsteeg te bouwen. Dat is een zelfvoorzienende recreatiewoning; er is geen toevoer van elektra, water of gas. Het huisje is ontworpen door By Mölle, de Dalfser onderneming die ook al de verhuur doet van een lodge op de Lemelerberg en ’t Witte Huis op landgoed De Horte van Landschap Overijssel. Het is bestemd voor twee personen, is verplaatsbaar en krijgt volgens het ontwerp ook een verdieping.