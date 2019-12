Lat ligt hoog bij oudste koor van Dalfsen

Waardering levert jonge mantelzor­gers Dalfsen toch meer pecunia op

17 december Jonge mantelzorgers gaan er in de gemeente Dalfsen minder op achteruit dan het college van plan was. Tieners van twaalf tot achttien jaar krijgen een waardebon van 50 in plaats van 25 euro als mantelzorgwaardering. Dat is te danken aan een voorstel van collegepartij CDA en de oppositiepartijen ChristenUnie en VVD, dat met een kleine meerderheid door de gemeenteraad werd aangenomen.