Lazy jazzy Sunday afternoon: scheurende blues maakt in Dalfsen plaats voor zwoele jazz

Met 22ste marathon in ruim een jaar heeft Hans (59) uit Raalte laatste letter te pakken: ‘Ga nog 50 jaar door’

Een marathon lopen is voor veel Nederlanders een ultieme uitdaging. Niet voor Hans Groen (59). Althans, niet meer. De Raaltenaar liep dit weekend zijn 22ste marathon in ruim een jaar. De marathonverslaafde loopt ze in letters. Zijn laatste letter heeft hij nu binnen van deze zin: ‘Raalte negenhonderd jaar’.