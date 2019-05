Leerlingen uit Nieuwleusen maken kunst door met auto te driften en spinnen

videoKun je kunst maken door met een auto te driften en te spinnen? Na gistermorgen weten de leerlingen van klas 3B van het Agnieten College in Nieuwleusen dat het antwoord op deze door henzelf bedachte vraag een overduidelijk ‘ja’ is.

,,Voor je eigen veiligheid: achter het lint blijven”, adviseert Kiki Vos de Wael de groep jongeren langs de rand van het parkeerterrein bij sportpark Hulsterlanden. Een terechte waarschuwing, want even later haalt stuntman Brian van de Vooren de wildste toeren uit met een stuntauto waar drie leerlingen in zitten.

Driften

De rijder van stuntteam De Beukelaer laat de auto beurtelings spinnen en driften. Hij maakt vloeiende, maar evengoed schokkende zijdelingse bewegingen, remt hard af om onverwachts in zijn achteruit te gaan en laat de wielen af en toe doorslippen, uiteraard met het bijbehorende geluid van gierende achterbanden. De hele klas komt groepsgewijs aan de beurt en de drie jongens die het eerst mee mogen, stappen na afloop enthousiast uit. ,,Heel vet”, zegt Bram Gerrits. ,,Je voelt dat je ronddraait. Ik had het al eens eerder meegemaakt, maar dan op gras. Dit voelt toch anders.” Lennart Sterken: ,,Je gaat heel hard en dan gaat opeens de rem erop.’’ Bang? ,,Nee hoor, we hebben niet gegild of zo’’, zegt Dion Ganzeboer.

Geluidsopnamen

Dat laatste had wel gemogen, want het interieur van de auto is voorzien van microfoontjes, aangebracht door muzikant en kunstenaar Harm Goslink Kuiper. Die gaat de geluidsopnamen gebruiken voor een muziekstuk, met beats eronder. “De grommende motor kun je als een soort bas inzetten en de piepende banden als een soort snare-drum”, legt hij uit. “En de reacties van de jongelui kan ik vast ook gebruiken.” Gelukkig maakt de tweede groep meer geluid. “We hebben niet gegild, maar vooral veel gelachen”, zegt Simone van Spijker als ze uitstapt na de dollemansrit. ,,Heel leuk”, vond Elise Kimkes het. ,,Je wordt wel alle kanten opgeslingerd als de auto ronddraait of opeens achteruit gaat.” ,,Bang?”, herhaalt Lyanne van Hell de vraag. ,,Nee hoor, geen moment. Het is gewoon genieten.”

Volledig scherm Kunst creëren in de koffer van een driftende auto. © Frank Uijlenbroek

Stuiterende ballen

Het muziekstuk, dat in een latere les, in juni, wordt beluisterd, is één resultaat. Maar en passant maakt elk groepje nog een tweede kunstwerk. Voordat ze instappen, spuiten ze tubes verf leeg in een platte kist met een canvasdoek erin. Die wordt met tape stevig afgesloten nadat er ook een aantal stuiterballen in gedaan zijn, en vervolgens in de kofferbak van de auto geplaatst. De stuiterende ballen laten tijdens het woeste ritje sporen na die er al even wild uitzien als het rijgedrag van de chauffeur. Het ‘resultaat van het toeval’ wordt na elke rit getoond. ,,Wie biedt? Honderdduizend!”, roept Kiki Vos de Wael vrolijk als ze een van de kunstwerkjes onthult.

Quote Het idee is geboren omdat een flink aantal leerlingen wild is van Max Verstappen

Documentaire