Lekker druk in parochiehuis Hoonhorst

Ruim 110 mensen zijn dan komen stemmen, van wie een tiental niet heeft gestemd bij het referendum. ,,Vergelijkbaar met vorige keren”, zegt Jan Oost. Hij kan het weten, want hij deelt inmiddels voor de vierde keer de stemformulieren uit in Hoonhorst. ,,De vorige keer was het iets drukker in de ochtend, vooral door ouders die hun kinderen naar school brachten. Misschien komen die rond de middag, als ze hun kroost ophalen. Over het algemeen wordt het na tienen – na de koffie – drukker.”

Even de kleuren aanpassen

Alles loopt soepel, ook het referendum. ,,We hebben vanmorgen nog wel even de kleuren geel en blauw aangepast, zodat mensen duidelijk zien welk formulier in welke bus moet”, zegt Oost. Wat er leuk is aan zo’n stembureau? ,,De contacten, de gezelligheid. Je komt heel veel bekenden tegen, ook al wonen we allebei in Dalfsen”, zegt Dierkx, die voor de tweede keer in een stembureau zit. ,,Je kunt bij aanmelding een voorkeur uitspreken”, vult Oost aan. ,,Voor mij is dat Hoonhorst. We vormen inmiddels een team, samen met Annemiek Dekker van de gemeente, en de verzorging is hier altijd uitstekend.”