Lemelerveld is klaar met sluipverkeer en wil dat dichtslibbende N35 aangepakt wordt

Vosser­steeg van klinkers naar zand naar asfalt

28 oktober In Ankum is in opdracht van de gemeente begonnen met de derde fase van de aanleg van de snelfietsroute tussen Dalfsen en Zwolle. De historische Vossersteeg is ontdaan van de klinkers, waarna er nu een lange zandlaan tussen de karakteristieke bomen aan weerszijden van de weg ligt.