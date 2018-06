Lemelerveld krijgt deze zomer al koopzondagen

Dalfijn eervol tweede op Nationale Haringpar­tij

21 juni De Dalfser visspeciaalzaak Dalfijn is tweede geworden in de presentatiewedstrijd tijdens de 57ste Nationale Haringpartij op kasteel De Haar in Haarzuilens. De jury was onder de indruk van het enthousiasme en vakmanschap, en de aankleding van de kraam.