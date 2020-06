Lemelerveld krijgt multifunctioneel beachveld voor iedereen

Het handbalveld op het sportpark aan de Verbindingsweg in Lemelerveld wordt steeds minder gebruikt. ,,Je ziet in het oosten de interesse voor veldcompetitie in de zomermaanden afnemen. Daarentegen is beachhandbal in trek. Dat is eigenlijk hetzelfde bij volleybal. Dit was een langgekoesterde wens van beide verenigingen’’, zegt voorzitter Nicole van Oene namens handbalvereniging Auto van Ewijk/LHC.