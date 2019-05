Lemelerveld reageert verdeeld op keuze Jongeren OntmoetingsPlek midden in centrum dorp

Dalfsen stimuleert fietsen naar speciale school met extraatje van 500 euro

7:00 Dalfsen wil fietsen als alternatief leerlingenvervoer stimuleren door naast de vaste fietsvergoeding van 9 cent per kilometer eenmalig een extraatje van 500 euro toe te kennen. Is de afstand tussen huis en school meer dan 10 kilometer dan wordt eenmalig zelfs 1000 euro extra betaald. Dat extraatje is bedoeld als bijdrage in de kosten van de vroeg of laat noodzakelijke vervanging van de fiets.