Lemelerveld: starterswoningen zonder gas

Overeenkomst

Ervaring

Voorbeeldproject

Hij wijst erop dat meer starterswoningen van rond de 140.000 euro een van de doelen is van de gemeentelijke woonvisie. ,,Op de bestaande woningmarkt is op dit moment weinig tot geen aanbod van starterswoningen van die prijs. Het biedt kansen voor jongeren om in Lemelerveld te blijven wonen of na hun studie op kamers weer in Lemelerveld te gaan wonen. We willen jongeren graag binden aan het dorp. Dat komt de leefbaarheid ten goede. Ook laten we zien dat gasloos bouwen ook voor starters een prima optie kan zijn.’’