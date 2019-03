Lemelervelds tuincentrum TTA wordt woonwijk

Ton Alferink sluit op 1 mei zijn tuincentrum aan de Nieuwstraat in Lemelerveld. De 66-jarige tuinman in hart en nieren vindt het na 38 jaar een goed moment om te stoppen met zijn in de wijde regio bekende bedrijf TTA en van zijn pensioen te gaan genieten. De opheffingsuitverkoop is in volle gang, als alles leeg is kunnen hier zeven vrijstaande en twee-onder-één-kapwoningen worden gebouwd.

Terwijl de regen op het dak van zijn kantoor klettert grasduint Alferink wat in een map en tovert een krantenknipsel met zwart-wit-foto tevoorschijn, uit september 1981. ,,Kijk, die jongeman met dat baardje ben ik. Ik was bijna 29 jaar toen ik dit tuinbedrijf overnam van de heer Dikken, die op deze plek was begonnen in 1938. In het voorjaar had ik al vier, vijf man in dienst. In die tijd ging het personeel 's zomers nog een paar weken de WW in, waarna ze weer terugkwamen. Sinds de jaren negentig mag dat niet meer, sindsdien had ik een man of tien in vaste dienst. In de crisisjaren moest ik helaas medewerkers ontslaan, maar de afgelopen jaren gaat het weer beter.’’

Hoveniersbedrijf

Vier van de medewerkers in vaste dienst stapten een jaar geleden over naar Peter Mecklenfeld, die met zijn Hardenbergse bedrijf de hovenierstak van TTA overnam. Mecklenfeld gebruikt het tuincentrum aan de Nieuwstraat nog als uitvalsbasis, maar moet op zoek naar een ander onderkomen in Lemelerveld. ,,Peter wil hier wel blijven, want deze regio is een goede markt voor ontwerp, aanleg en onderhoud van tuinen. Op de Tuinexpo in Luttenberg bijvoorbeeld hebben 'we’ laatst ook weer goed gedraaid.’’ Alferink heeft voor het tuincentrum nog een paar vaste medewerkers over, met hen rondt hij de slotverkoop af. ,,Het is nog altijd mooi werk, maar de mobiliteit laat me de laatste jaren wat in de steek. Slijtage hè. Ik heb al twee nieuwe heupen en een nieuwe knie, een enkel is ook al versleten, en ik heb het begin van de ziekte van Parkinson.’’

Concurrentie

Overnamekandidaten voor het tuincentrum heeft hij niet. ,,Mijn twee dochters en mijn zoon willen me niet opvolgen. Zij zijn alle drie werkzaam in de zorg: fysiotherapie, ziekenhuis en jeugdzorg. De toekomst voor tuincentra is ook niet zo rooskleurig. De komende jaren zal zo'n 25 tot 30 procent de deuren sluiten, als gevolg van schaalvergroting. Er komen steeds meer bouwmarkten met een flinke tuinafdeling, daar kun je moeilijk mee concurreren.’’

Kaveluitgifte