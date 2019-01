Lemelerveldse jeugd verzilvert kerstbomen

video Kamerlid Von Martels uit Dalfsen neemt Baudet op de hak in ludieke video: ‘Wel een zeker risico’

4 januari Er is een video opgedoken waarin CDA-Kamerlid Maurits von Martels uit Dalfsen de partijleider van het Forum voor Democratie, Thierry Baudet, op de hak neemt. In 2015 persifleerde de Dalfsenaar ook Geert Wilders al. Toen was hij nog wethouder in zijn woonplaats. Inmiddels is hij lid van de Tweede Kamer en steekt hij dus de draak met een directe collega.