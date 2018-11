Lemelerveldse kerk laat grauwsluier varen

Afgelopen voorjaar was er weer financiële ruimte voor de 'winterschilder'. ,,We hebben offertes opgevraagd en zijn er met de firma Lenferink, uit ons eigen dorp, uitgekomen’’, zegt Broeks (59). ,,In de zomermaanden zijn ze heel druk, dit soort klussen binnen kunnen mooi in het najaar, dat scheelt ook in de prijs. We konden het karwei zelf ook mooi inplannen: de drukke viering van Allerzielen op 2 november was nog in de kerk, daarna zijn we begonnen. De afgelopen weken hebben we de vieringen in het parochiecentrum gehouden. Ruim voor de drukke weken rond Kerstmis is alles weer klaar.’’