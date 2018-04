Lemelerveldse leerlingen zwoegen voor schoolplein

Politie betrapt aanhanger­dief bij Ommen

20 april Een dief was er gloeiend bij in Ommen. In de nacht van woensdag op donderdag, iets na twaalf uur, kreeg de politie een tip dat iemand een aanhanger leek te stelen. Politieagenten die dienst hadden in Lemelerveld kregen de melding. Een agent kon hem daarop aanhouden.