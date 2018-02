Lemelerveldse supermarkt feestelijk heropend

Hoonhorst herinnert zich Lubbers als warm persoon

14 februari Ruud Lubbers had sinds 1995 een tweede woning in Hoonhorst. Op Landgoed Hoonhorst aan de Kerkstraat kwam de familie graag samen. Lubbers was de eerste in Nederland die in een volledig elektrische auto reed. In 2011 opende de oud-premier samen met burgemeester Han Noten de eerste laadpaal in het dorp. Dalfsen werd daarmee de eerste gemeente in Nederland die in alle dorpskernen een laadpaal had.