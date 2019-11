Leraren- en leerlingenprotest op landelijke actiedag in Nieuwleusen: met potten en pannen de straat op

,,De problemen in het onderwijs los je niet op met een eenmalige zak geld”, aldus leerkracht Chantal van Haarst. ,,Alleen met een structurele bijdrage kun je extra leerkrachten betalen. En dat is nodig, want leerlingen worden nu de dupe van het tekort aan leerkrachten.” Dat merken die leerlingen zelf ook. ,,Als onze juf ziek is, is er niet altijd een invaller”, zegt Niels Bouwman uit groep 5. ,,En als er wel een invaller komt, is het toch anders”, vult Lieke Uitslag (groep 8) aan. ,,Want onze eigen juf snappen we het meest.”