Leven zoals Lemmy? Nee, dat is niets voor rocker Jim Zwinselman uit Lemele: ‘Misschien houd ik het daarom aardig vol’

Vader Nieuwleu­sen krijgt ook in hoger beroep 12 jaar cel voor doden baby

De 41-jarige Richard S. uit Nieuwleusen is ook in hoger beroep tot twaalf jaar cel veroordeeld voor het doden van zijn vier maanden oude dochtertje Hailey in 2020. De man blijft ontkennen iets met haar dood ter maken te hebben, maar het Gerechtshof in Arnhem vindt dat er voldoende bewijs is dat hij de dader is.

11 augustus