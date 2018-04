'Levend lab' helpt ouderen Dalfsen

'Living Lab' is een praktijkgerichte leeromgeving van de opleiding Toegepaste Gerontologie van Windesheim, die zich richt op vergrijzingsvraagstukken. Tweedejaars studenten onderzoeken in de wijken Polhaar, Ankum en Ankummer Esch vanaf september aspecten van 'goed leven' van de ouder wordende burger. Eerder deden zij dat in twee wijken in Zwolle.

"Net als wij zijn zij benieuwd of er verschillen zijn tussen de stad en plattelandsgemeenten", zegt Magriet Zandink, coördinator ouderenwerk van SAAM Welzijn in Dalfsen.

Koppeltjes

Het is de bedoeling dat koppeltjes van twee studenten en twee ouderen een jaar lang met elkaar optrekken om in 5 stappen producten of diensten te ontwikkelen die het leven van ouderen verbeteren. "Dat kunnen dingen zijn die gericht zijn op een individu, maar ook zaken op wijk-, buurt-, gemeente- of zelfs landelijk niveau", aldus Zandink. Voorbeelden van zaken die in een eerder lab werden ontwikkeld zijn volgens haar openbare toiletten, een gezelschapsspel, een straat-app voor kleine hulpvragen en een knop die op een rits kan worden bevestigd zodat die makkelijker open en dicht te krijgen is.

Aanmelden

SAAM Welzijn heeft alle 65-plussers in de deelnemende wijken aangeschreven over het project. Zij kunnen zich aanmelden voor een informatiebijeenkomst op 7 mei. Ouderen die mee willen doen aan het 'living lab' kunnen zich daarvoor aanmelden door een email te sturen naar mzandink@landstede.nl of te bellen naar 088-8508800. Deelname is geheel gratis.