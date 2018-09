Lezingen over Dalfser verzet schot in de roos

Een schot in de roos. Dat is de bijeenkomst met vier lezingen rond het thema 'De gezichten van het verzet', die de Historische Kring Dalfsen vanavond houdt in samenwerking met NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. De avond in gebouw De Overkant is compleet uitverkocht, constateert HKD-voorzitter Jan Sibelt enthousiast.

,,De zaal zit helemaal vol, er kunnen maximaal 200 mensen in. Via de website van het NIOD konden belangstellenden ook kaarten reserveren, daar zijn alle vijftig beschikbare kaarten ook uitgegeven. Aan mensen uit bijvoorbeeld Gelderland, Utrecht, Zeeland. Maar ook de Amerikaanse professor dr. Hans Davidson komt, samen met zijn vrouw. Davidson is geboren in Zwolle en is erg geïnteresseerd in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in deze regio.'' Blij is de Historische Kring Dalfsen (HKD) ook met de aangekondigde komst van kinderen van de destijds in het Vechtdal actieve verzetslieden Jan Houtman en Jacoba en Jan Seigers.

Bewapend verzet

Deze avond in het kader van het 'Jaar van het Verzet' is geïnspireerd door één bijzondere foto. Daarop staan drie vrouwen en dertien mannen die deel uitmaken van het Dalfser verzet. Vanuit de bossen rond kasteel Rechteren dwarsboomden ze de Duitse bezetters. Dat was op zich al levensgevaarlijk. Maar in september 1944 lieten deze verzetslieden zich ook nog eens fotograferen, zelfs met wapentuig. ,,Dat was buitengewoon gevaarlijk'', stelt Sibelt. Het NIOD en het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle hebben dan ook amper foto's van bewapende verzetsgroepen in oorlogstijd in hun beeldcollecties.

Uitzonderingen

Dalfsen maar ook Ommen vormen echter uitzonderingen. In het glooiende bosrijke terrein van de Wolfskuil, waar Jan en Jacoba Seigers wonen en een onderduikershol voor gestrande geallieerde piloten bouwden, liet de Knokploeg Ommen zich al in mei 1944 op de gevoelige plaat vastleggen. Strijdvaardig met pistolen en twee onderduikers, een neergestorte Amerikaanse piloot en een ontsnapte Franse krijgsgevangene. Met diezelfde bravoure poseren de Dalfser verzetsmensen medio september 1944 in de Rechterense bossen. Met zware wapens plus twee bemanningsleden van een op 11 september neergestort vliegtuig die met parachutes landden in de buurtschap Hessum.



Politieman Toorn

De Dalfser foto is gemaakt door politieman Gerrit-Jan Toorn. ,,Hij speelde een dubbelrol in de oorlog'', weet Sibelt. ,,Hij heeft zelfs nog een tijdje vastgezeten in Kamp Erika bij Ommen, omdat de Duitsers hem van enkele zaken verdachten. Toorn maakte in 1943 vanuit zijn huis ook stiekem foto's van het weghalen van de twee zestiende-eeuwse klokken uit de Grote Kerk in Dalfsen. En toen op het Dalfser station een bewaker van Erika door het verzet was doodgeschoten zorgde Toorn er voor dat hij naar het mortuarium werd afgevoerd.'' De Dalfser agent hielp ook onderduikers. Zo bood hij in maart 1944 drie weken onderdak aan de Amerikaanse boordwerktuigkundige Odell Hooper, schutter van de B-24 Liberator 'Portland Anne' die bij Balkbrug crashte, zo meldt de Historische Vereniging Avereest.

Lezingen

De Historische Kring Dalfsen en het NIOD haken in op Toorns gedurfde foto met vier lezingen. Erik Somers (NIOD) vertelt over het 'verzet in beeld tijdens de Tweede Wereldoorlog', Henk Makkinga (HKD) over 'executie en verzet', Anne van Mourik (NIOD) over 'vrouwen en verzet' en Hinke Piersma (NIOD) over 'politie en verzet'. Voor deze avond zijn geen kaarten meer verkrijgbaar.