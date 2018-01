Libertarisch Dalfsen krijgt genoeg steun

Prins Lukus 2.0 regeert Sprokkeldorp

21 januari Prins Lukus 2.0 heeft zaterdag om 22.30 uur zijn opwachting gemaakt als nieuwe heerser van het Sprokkeldorp op de jaarlijkse gala-avond in de residentie, Zaal Reimink in Lemelerveld. In het dagelijks leven staat hij bekend als Luuk Kemerink.