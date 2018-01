Libertarische Partij wil Dalfser politiek opschudden

Coffeeshop

Oosterveen pleitte afgelopen jaren al vaker vergeefs voor realisering van een coffeeshop in de gemeente Dalfsen. In oktober werd een door hem geleid burgerinitiatief nog weer afgewezen door de gemeenteraad. Via LP Dalfsen zet hij zijn streven straks voort. Ook zou de gemeente cannabis moeten legaliseren, zodat lokale criminaliteit en overlast rond drugshandel en wietteelt beter kan worden bestreden. Wat koopzondagen betreft vindt de partij in oprichting dat ondernemers zelf zouden moeten mogen bepalen of zij hun zaak op zondag openen, net zoals consumenten zelf mogen kiezen of ze op zondag gaan winkelen.