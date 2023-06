Lichte bewolking in Dalfsen vandaag

Twijfel over aanpak ‘levensge­vaar­lij­ke’ kruising in Raalte: ‘Alles dendert hier overheen’

Nog een week en dan gaat de kruising Klippersweg/Kaagstraat op het industrieterrein de Zegge in Raalte weer open. Het kruispunt wordt opnieuw ingericht om de verkeersveiligheid voor met name fietsers te verbeteren. Tot grote opluchting van aanliggende bedrijven. Maar niet iedereen is overtuigd.