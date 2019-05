Ligt er bij Hoonhorst een Duitser onder de zoden?

video Hij is 82 en hockeyt nog altijd: Walter uit Dalfsen slaat zichzelf in het Guinness Book of Records

2 mei Je komt niet zomaar in het Guinness Book of Records, maar Walter Beekers uit Dalfsen is er niet heel erg van onder de indruk. Leuke bijkomstigheid, dat wel. De 82-jarige hockeyer krijgt een vermelding in het beroemde boek dankzij een hockeywedstrijd op de velden van Breda. Een hockeywedstrijd tegen leeftijdsgenoten uit Engeland.