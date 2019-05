‘Limburg? Om te fietsen is het Vechtdal veel mooier’

Toerclub Dalfsen is er maar druk mee, nu zaterdag voor de vijfentwintigste keer de Vechtdaltoer wordt gehouden. Met al heel wat jaartjes Erben Wennemars als naamgever. Die vervult zijn promotionele rol met verve. ,,In het westen van het land is het druk en Limburg wordt door wielrenners overspoeld. Je kunt nergens zo mooi fietsen als in het Vechtdal.”

Het nieuwe clubhuis van de wielervereniging aan de Gerner Es in Dalfsen zal zaterdag bij het krieken van de dag weer het vertrekpunt zijn voor de tocht over 50, 70, 90, 130 of 170 door het Vechtdal. Internationaal, want bij de langere afstanden neemt het peloton ook een stukje Duitsland mee. De deelnemers komen traditiegetrouw van heinde en verre en worden ontvangen door gastheer Wennemars. ,,Ik heb vooral een dienende rol”, wijst de naamgever van Erbens Vechtdaltoer zelf verdere credits af. ,,Dat is ieder jaar een beetje anders. Of ik fiets een stukje mee, of ik blijf bij de club. Het blijft een ontzettend mooie rit.”

Duizend deelnemers

Het evenement tikt doorgaans de duizend deelnemers aan, en die zien het Vechtdal met het jaar veranderen. Zo is er een heel netwerk van fietspaden dat de gemeenten Zwolle, Dalfsen, Ommen en Hardenberg met elkaar verbindt. Met altijd rivier de Vecht die als een lint door de kaart kronkelt en bij iedere route steeds weer opduikt. ,,Ik mag hier gewoon heel graag fietsen, hardlopen en schaatsen”, zegt Wennemars. ,,En het wordt ieder jaar mooier, door de ingrepen die er worden gedaan. Vroeger was het water een gevaar, nu gebruiken we de Vecht om te recreëren. Voordeel is dat langs een rivier weinig kruispunten zijn, omdat je niet om de honderd meter een brug neerlegt. Dat maakt het fietsen mooier.”

Limburg

De schoonheid van het Vechtdal valt geboren en getogen inwoners wellicht wat minder op, maar iemand die er terugkomt maakt steeds opnieuw kennis met het verleidelijke landschap. Wennemars heeft dat zelf ook, als hij voor sport of andere zaken ergens de hort op is. En treft dan ook andere fietsgebieden. ,,Iedereen heeft het over Limburg, en inderdaad, de heuvels daar zijn prachtig. Maar als je de infrastructuur en de staat van de fietspaden daar bekijkt, dan is het eigenlijk helemaal niet zo prettig. Het is er druk, en mensen vinden het niet leuk dat er gefietst wordt. Hier is dat anders, omdat er echt wat aan gedaan wordt.” Zo is het fietspad langs de Stokte tussen Dalfsen en Oudleusen het afgelopen jaar verbreed. ,,Wandelaars en fietsers kunnen elkaar fatsoenlijk passeren. Je komt elkaar niet meer vloekend tegemoet. Zo’n ingreep bedoel ik.” Tenslotte is er nog de afwisseling. ,,Mooi glooiend, maar ook dieptes in het landschap. De bomen en de bossen en geen kale vlaktes. Het Vechtdal heeft alles.”