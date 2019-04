Lintjesregen in Dalfsen: negen stuks

Dit jaar dus negen lintjes in de gemeente Dalfsen. Zo zet Geke Boers (73) zich al bijna twintig jaar in als rouwbegeleidster binnen SAAM Welzijn, voorheen onder de vlag van Landstede. Ook is zij al jaren bestuurslid van volleybalvereniging Dalvo en begeleidster bij De Zonnebloem. Ook het verdienstenlijstje van Diny Bouwer-Dunnewind (73) uit Oudleusen is uitermate lang. Zo is ze bestuurslid bij De Wiekelaar en bibliothecaris van zangvereniging De Lofstem. Daarnaast bezorgt ze warme maaltijden bij thuiswonende cliënten van Rosengaerde. Omdat Ankie van Leeuwen-Strik (65) uit Hoonhorst zich inzet voor het gehandicaptenplatform in Dalfsen en de kerk in Hoonhorst krijgt zij ook een lintje. De voormalige biologielerares verzorgt tevens lessen voor het IVN.

Fietje de Vries-Van der Grift (76) is eveneens betrokken bij het gehandicaptenplatform Dalfsen, waar ze zich al jaren met verve voor inzet. In het verleden was ze bestuurslid bij de ANBO en organiseerde ze de jaarlijkse collecte voor het Reumafonds. Henk Jansen (74) houdt van klussen en maakt zich daarmee dan ook voor muziekvereniging Excelsior, Rosengaerde en toneelvereniging De Kleine Kunst verdienstelijk. Ook was hij decennialang onderbrandmeester. Wethouder Jan Uitslag ging vanochtend naar verpleeghuis Zandhove in Zwolle voor een bezoek aan Klaas Nijland (76). Die zette zich onder meer in voor de ijsbaanvereniging, de Oranjevereniging en de voetbalvereniging in Nieuwleusen.