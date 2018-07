Living Village Festival op de tocht: organisatie start reddingsactie

De organisatie van het Living Village Festival verkeert in financieel zwaar weer. Met een crowdfundingactie probeert ze nu 25.000 euro bij elkaar te harken. Lukt dat niet. Dan heeft het spirituele, ecologische, muzikale en kunstzinnige evenement in Dalfsen afgelopen juni voor het laatst plaatsgevonden.

De financiële malheur begon volgens organisator Bob Radstake al in 2016. Omdat de gemeente Wierden een week voor het allereerste Living Village Festival besloot geen vergunning te verstrekken week men uit naar Dalfsen. Een schot in de roos. Het ‘hippiefestival’ groeide er de voorbije jaren uit tot een zevendaags evenement waar zo’n drieduizend bezoekers op afkomen. Daardoor heeft het nu, net als bijvoorbeeld Lowlands, over de zogenaamde c-status.

Slachtoffer

Maar je kunt ook zeggen dat Living Village Festival slachtoffer geworden is van het eigen succes. ,,Want vanwege die c-status waren we afgelopen keer bijvoorbeeld 20.000 euro kwijt aan professionele beveiliging. Terwijl we het voorheen met vrijwilligers deden. De eerste jaren konden we de tekorten nog opvangen met eigen geld. Onder meer dankzij een erfenis. Maar de reserves zijn nu op. Daarom zijn we deze crowdfundingsactie gestart.’’

Via de website dreamordonate.com wordt geprobeerd om 25.000 euro op te halen. Wanneer dat niet lukt, is het einde verhaal. Maar als we afgaan op de eerste berichten, dan kan het best een succes-story worden. Na twee dagen is de teller de 3.000 euro al gepasseerd. ,,Dat geeft de burger moed’’, reageert Radstake.

Geen afbreuk