Loods vol Volkswagen-campers in Dalfsen in brand: brandweer zet meerdere korpsen in

Onder meer de brandweerkorpsen van Nieuwleusen, Ommen en Zwolle zijn te hulp geschoten om het vuur te blussen. De loods is zo'n 20 bij 40 meter en staat vol Volkswagen-California campers. Eigenaar Josh Schipper is onderweg van een familieweekeindje in België. ,,Mijn vader houdt me een beetje op de hoogte. Maar ik begrijp wel dat het helemaal mis is. Dit is gewoon kapitaalvernietiging.”