Loris Veneman (12) uit Dalfsen racet op ‘mini-motor’ naar Europese titel

Loris Veneman uit Dalfsen heeft zondag de Europese titel veroverd op het EK Mini Road Racing in Assen. De mini-motoren zijn weliswaar klein, maar gaan razendsnel. ,,Ze kunnen 125 kilometer per uur’’, zegt de kleine motormuis. Loris - vernoemd naar de Italiaanse motorcoureur Capirossi - heeft een droom: de MotoGP halen, net als zijn vader.

De 12-jarige Veneman reed het hele seizoen al goede uitslagen in de zogenaamde NSF100Cup, maar mocht zich nu voor het eerst meten met de Europese concurrenten. En dat ging hem dus niet onaardig af. Zijn vader Barry Veneman (42) deed tot zo’n tien jaar geleden van zich spreken in de Supersport. Recenter was hij bondscoach van der Nederlandse wegracers en tegenwoordig is hij ‘specialist talentontwikkeling’ bij de KNMV.

Loris, gefeliciteerd met de titel! Je eerste grote prijs?

,,Bedankt. Ik heb al wel eens wat bekers gewonnen, maar dit was mijn eerste kampioenschap. Ik kreeg geen beker, maar een medaille. Die ligt nu op mijn slaapkamer.’’

Op wat voor soort motor rijd je?

,,Het is gewoon een motor, met vijf versnellingen. Je mag er niet mee op de weg, alleen op het circuit.’’

En hoe hard kan dat ding?

,,Hij kan 125 kilometer per uur, maar op het circuit van Assen haalden we dat afgelopen weekend niet. Daar lag de topsnelheid op 95. Maar ik train al heel vaak op de motor, dus voor mij lijkt dat niet zo hard. Het lijkt ongeveer vijftig kilometer per uur.’’

Hoe lang race je al?

,,Sinds mijn zevende. Ik zit ook op voetbal, maar ik vind motorracen leuker. Omdat ik het gevoel heb dat ik daar verder mee kan komen.’’

Waar droom je van?

,,Ik wil naar de Moto1, Moto2, Moto3 en dan naar de MotoGP.’’

Dus we gaan nog van je horen?

,,Zeker!’’

Vader Barry was zestien toen hij begon met racen. ,,Maar dat waren andere tijden’’, weet hij. ,,Soms beginnen ze nu al op 5- of 6-jarige leeftijd. En de motoren gaan vele malen sneller. De motor waar Loris op rijdt, is een replica van de MotoGP, in schaal en met 100cc. Een hele goede motor om te leren, om goed te sturen.’’

Je zoon droomt van de MotoGP. Realistisch?

,,Hij rijdt hard op dit moment. En op school werkt hij er hard voor, dus wie weet... Voor mijn werk heb ik veel te maken met talent, dus ik kan het wel redelijk inschatten. De weg is nog lang, maar er zit echt wel potentie in als ik naar de feiten kijk.’’

Zeg je dat dan als vader...?

,,Ik kom nu een beetje in een spagaat. We hebben bij de bond talentprogramma’s, maar als Loris daar in komt, moet ik dat wel heel goed en transparant kunnen uitleggen. Aan de andere kant heeft hij ook nadeel van mijn werk, want ik ben veel weg.’’

Tot slot: je hebt je zoon vernoemd naar MotoGP-coureur Loris Capirossi?

,,Ja, toen ik zelf GP reed, was hij een van de weinigen die begaan was met de nieuwelingen. Dus toen wij op zoek waren naar een naam, vonden we dit een leuke, beetje Italiaans klinkende naam voor een Nederlander.’’