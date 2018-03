Loslopende hond na slim trucje gevangen in Lemelerveld

Han Noten stopt binnenkort als burgemeester van Dalfsen

12 maart Han Noten (60) legt het burgemeesterschap van Dalfsen binnenkort neer. Wanneer Burgemeester Han Noten stopt als burgemeester is nog niet bekend. Hij blijft in ieder geval aan totdat er een nieuw college is gevormd na de gemeenteraadsverkiezingen.