Madagaskar, Chili en Litouwen vertegenwoordigd op kleurrijk en klam Living Village in Dalfsen

Je moet er wel wat voor doen: een minuut of drie stevig doorstampen op de ‘Anomatic Coffee Machine’. Een spinningfiets die is gekoppeld aan een ingenieus apparaat dat door frictie het water opwarmt en de koffiebonen perst. De beloning is een versgezette kop koffie. ,,Het is een testmodel”, vertelt Rob Grip, die de machine samen met Ditmar van Dam ontwikkelde. ,,Maar we zien hier wel mogelijkheden in. Op stations bijvoorbeeld, maar ook op kantoor, waar een korte ‘workout’ bovendien stimulerend kan werken voor het personeel.”