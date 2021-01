Maikel Kieftenbeld uit Lemelerveld zet droomleven voort in Londen (maar moet nog wel op huizenjacht)

In zijn zesde seizoen bij Birmingham City is Kieftenbeld (30) ineens getransfereerd naar Millwall, een roemruchte club uit Londen. Een bliksemtransfer, binnen drie dagen afgerond. Daar is Kieftenbeld blij mee. In Birmingham had hij een aflopend contract, in het zuiden van Londen heeft hij een verbintenis tot de zomer van 2022.