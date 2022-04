Man (23) op slippers sloopt drie dagen na arrestatie wéér grafstenen in het Vechtdal: ‘Wat bezielt hem?’

Kopstuk Gemeentebe­lan­gen keert na onterechte kilometer­de­cla­ra­ties niet meer terug in gemeente­raad Dalfsen

Jos Ramaker keert niet meer terug in de gemeenteraad van Dalfsen. De fractievoorzitter van Gemeentebelangen kwam eerder in opspraak, nadat de rechter snoeihard oordeelde over zijn declaratiegedrag bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Nu heeft Ramaker besloten zijn zetel beschikbaar te stellen. ,,Met pijn in het hart.”

