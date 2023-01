Man (49) uit Lemelerveld belandt met fiets in het water en overlijdt

Heino snakt naar grote sport­school (en die komt er nu eindelijk): ‘Hoeven ze niet naar Zwolle of Raalte’

Het pand in het centrum van Heino ziet er verlaten uit, maar binnenkort staat het vol met grote gewichten en fitnessapparatuur. Olav Pranger en Leonore van der Linden beginnen hun eigen sportschool in Heino, in een pand dat de laatste zeven jaar leegstond. ,,Deze invulling is geweldig voor het dorp.”

13:54