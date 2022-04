Man gewond na steekincident in woning in Oudleusen

Godsdienst en gerstenat gaan goed samen bij paasvuur Hoonhorst: ‘Dit mag niet verloren gaan’

Pasen is traditiegetrouw het feest waarbij ‘het licht van de verrezen Heere’ wordt gevierd. Dat gebeurt in deze regio op allerlei manieren, maar in met name katholieke dorpen ook door een groot vuur te ontsteken. In Hoonhorst, onder de rook van Zwolle, weten ze niet beter. ,,Gaat zo’n vuur niet door, dan weet ik zeker dat het dorp zegt: hier mist iets.”

