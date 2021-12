Man slaat bij Nieuwleusen over de kop met auto: weg bezaaid met auto-onderdelen

Update Jongen (18) uit Nieuwleu­sen opnieuw vrijgespro­ken van betrokken­heid bij brand waarbij broer (22) om leven kwam: ‘Zorgt voor veel emoties’

De 18-jarige jongen uit Nieuwleusen die verdacht werd van brandstichting in zijn ouderlijk huis in 2019 is opnieuw vrijgesproken. Bij de brand kwam zijn broer Cézary (22) om het leven. Volgens het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is er onvoldoende bewijs dat de jongen goederen in brand heeft gestoken, tot opluchting van de familie.

24 november